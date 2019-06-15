العثماني يترأس وفدا حكوميا لافتتاح مهرجان طانطان وموريتانيا ضيفة شرف

زار وفد حكومي، يترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم السبت، موسم طانطان المنظم حاليا في دورته 15.

واعتبر رئيس الحكومة أن موسم طانطان أضحى له مكانة عالمية، وهو ما يجعله معلمة ثقافية مهمة.

وقال رئيس الحكومة، أثناء وصوله لمدينة طانطان من أجل حضور الافتتاح الرسمي لموسم طانطان إن هذا الحدث السنوي أصبحت له مكانة عالمية وتحضره وفود من عدد من الدول الصديقة.

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ويرى العثماني أن حلول دولة موريتانيا ضيف شرف في الدورة الحالية، “يعكس عمق العلاقات الثقافية والتاريخية والحضارية التي تجمع بين البلدين وبين شعبيهما”.

هذا، ويترأس رئيس الحكومة وفدا حكوميا يتكون من وزير السياحة والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والصناعة التقليدية، محمد ساجد، ووزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، وكاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والصناعة التقليدية، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي.

يذكر أن موسم طنطان في دورته 15، ينظم في الفترة ما بين 14. و.19 يونيو الحالي، علما أن منظمة اليونيسكو تصنفه ضمن قائمة روائع التراث غير المادي الإنسانية.