عبدالله بن زايد ورئيس البرلمان القبرصي يبحثان علاقات التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، السبت، ديميتريس سيلوريس، رئيس البرلمان القبرصي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى قبرص.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع قبرص وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.





من جانبه رحب رئيس البرلمان القبرصي بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهميتها في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.