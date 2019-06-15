مواجهة الإخوان.. أولوية أول نائب مصري لرئيس حزب ألماني

انتخبت الجمعية العمومية بالحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني، الجمعة، حسين خضر، من أصل مصري ويقيم في ألمانيا نائبا لرئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والاندماج بالحزب، ليصبح أول مصري يستطيع الوصول لهذا المنصب.

وغادر خضر مصر إلى ألمانيا منذ 8 أعوام، وانخرط في العمل السياسي منذ عام 2014 عبر انضمامه للحزب الاشتراكي، ليتدرج في المناصب بداية من عضو بأمانته العامة للاندماج حتى وصل لمنصب نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والاندماج بالحزب، الذي تمكن من الحصول على 153 مقعداً بالبرلمان ضمن ائتلاف الأغلبية، والبالغ عدده 399 من 709 مقاعد بالبوندستاج.

وقال حسين خضر في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": اختياري من أعضاء الجمعية العمومية في الحزب بجميع أنحاء ألمانيا لم يكن متوقعا لصعوبة المنافسة، لكن الاختيار جاء نتاج جهد كبير ومؤثر على صعيد ملف الهجرة والاندماج في المجتمع، بما ساعدني على اكتساب شعبية كبيرة بين أعضاء الحزب".





ووضع القيادي في الحزب الاشتراكي مواجهة تنظيمات الإسلام السياسي وعلى رأسها تنظيم الإخوان ضمن أولويات تحركات الحزب خلال الفترة المقبلة، قائلا "سنعمل على توضيح خطورة تنظيمات الإسلام السياسي ومن بينها الإخوان على المجتمع الألماني الذي يتميز بالتنوع".

وأكد ضرورة وجود تحركات سياسية وتشريعية لتحجيم وحظر نشاط الإخوان، ومنع وصول فكره للشباب الذي تستخدمه كوقود لأنشطتها، وهو الفكر الذي يهدد قيم الديمقراطية في المجتمع.

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الجماعات المتطرفة

وصوت الاجتماع العام للجمعية العمومية لأمانة الاندماج بالحزب الاشتراكي في ولاية نوردراين فيستفاليا، نهاية مارس/آذار 2019، بأغلبية الحضور (70%) على طلب مقدم من أحد الأعضاء، يقضي بتكليف هيئة الحزب بالبرلمان (البوندستاج) بمناقشة حظر الجماعات المتطرفة داخل البلاد وعلى رأسها الإخوان، تمهيدا لإحالة الطلب باسم الحزب إلى البرلمان.





وتحدث خضر عن بداياته في العمل السياسي بألمانيا، قائلا: جئت إلى ألمانيا منذ 8 أعوام، وواجهت العديد من التحديات بداية من تعلم اللغة والإقامة والحصول على المؤهلات المهنية اللازمة للعمل، مردفا: بدأت عملي السياسي بالتطوع، وقررت الترشح للحزب الاشتراكي عام 2014، وكنت أول أجنبي يلتحق بالحزب، وبعدها ترقيت في المناصب حتى أصبحت عضو الأمانة العامة للاندماج، ثم نائبا لرئيس الأمانة العامة له.

ويستطرد: "تمكنت من دراسة علوم الحاسب والسياسة في ألمانيا، واكتسبت المزيد من الخبرات، وعملت أيضا مع الصليب الأحمر، واستشاري فرص وعودة للتأهيل النفسي للمهاجرين غير الشرعيين".

ولفت خضر إلى أن الحزب سيعمل على تحسين وتطوير ملف الهجرة والاندماج، فضلا عن محاولة تعويض ما افتقده الشارع الألماني من الأحزاب الكبيرة خلال الفترة الأخيرة، على صعيد التعامل مع قضايا البطالة والصحة والسكن والتعليم والأجور، مما أشعر المواطن الألماني بعدم الاستقرار.

وأوضح: سنعقد ورش عمل لمناقشة مختلف القضايا المجتمعية لإعداد برامج جديدة لعرضها على الشارع تلبي احتياجات المواطن الألماني، حتى يشعر بالثقة في حزبنا.

يشار إلى أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استقبلت في مقر الوزارة المصري حسين خضر منتصف مايو الماضي، وأعربت الوزيرة في تصريحات صحفية عقب اللقاء عن فخرها بنجاحات المغتربين، مؤكدة أن المعدن المصري الأصيل قادر على تحدي الصعاب، والنجاح في أصعب الظروف.

وقالت الوزيرة إن حسين خضر نموذج يبعث على الفخر، لما حققه من تغلب على العقبات المختلفة مثل اللغة والعمل، ودخول العمل السياسي، كما أثنت على احتضانه ومساعدته المصري محمد صلاح مؤسس لجنة المهاجرين والتنوع بولاية براندنبورج عضو الحزب الاشتراكي الألماني، موضحة أن ذلك مثال جميل لتعاون المصريين بالخارج ينبغى الإشادة به.