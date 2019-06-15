الجزائر: الهجوم على ناقلتي النفط يهدد الملاحة الدولية

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، ووصفته بـ"العمل الإجرامي والخطر"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك "لوقف العمليات التي تهدد السلم والأمن الدوليين".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، أكد عبدالعزيز بن علي شريف، الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية، أن "الجزائر تدين بقوة الهجوم الذي تعرضت له ناقلتي نفط نرويجية و يابانية ببحر عمان".

وشدد على أن بلاده "تعتبر أن هذا العمل الإجرامي تهديد صارخ لحرية الملاحة والنقل البحريين اللذين يكفلهما القانون الدولي وتكرسهما المواثيق والأعراف الدولية".

ودعت الجزائر عبر مسؤولها الدبلوماسي إلى "تحرك فاعل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي قصد اتخاذ الإجراءات الملائمة لتوفير الحماية اللازمة لطرق النقل البحري وضمان حرية الملاحة البحرية".

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ودعا بن شريف إلى "ضرورة تعامل الجميع مع هذه المستجدات الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، بحكمة بالغة والتحلي بضبط النفس لتجنيب المنطقة توترات جديدة قد تؤدي إلى انزلاقات يصعب معالجتها والتحكم فيها".





وتعرضت ناقلتا نفط، الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

والحادثة الجديدة هى الثانية التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني ضد ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الاستراتيجية، وسط تصاعد مستمر للتوتر بين طهران وواشنطن.

ووجهت واشنطن أصابع الاتهام لإيران في حادث خليج عمان، بعد تعرض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في 12 مايو/أيار الماضي.

ونشر الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأمريكي مقطع فيديو قال إنه يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئاً من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.