انفجار مستودع ذخيرة للجيش السوري غربي دمشق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفجر أحد مستودعات الذخيرة التابعة للجيش السوري غربي دمشق، مساء السبت، ما أسفر عن سماع دوي الانفجار في أنحاء مختلفة بالعاصمة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن الانفجار اندلع بسبب امتداد النيران المشتعلة بالأعشاب والنباتات اليابسة بالقرب من مستودع الذخيرة.

ولم تكشف الوكالة السورية عن ما إذا كان الانفجار قد تسبب في سقوط ضحايا. كما لم ينقل التلفزيون الرسمي أي مشاهد.

Advertisements

وفي السياق ذاته، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر تصاعد سحابة من الدخان قالوا إنها من موقع الانفجار.

وتشهد دمشق هدوءاً بعدما تمكنت القوات السورية قبل أكثر من عام من السيطرة على أحياء في أطراف دمشق وكامل منطقة الغوطة الشرقية التي شكلت معقلاً للتنظيمات الإرهابية على مدى سنوات.

وخلال الأشهر الماضية، بسط الجيش السوري نفوذه على غالبية أراضي البلاد بعد سنوات من الحرب الأهلية وانتشار للتنظيمات المسلحة، لكن لا تزال جماعات إرهابية تحظى برعاية تركية تسيطر على بعض محافظات الشمال والشمال الغربي أبرزها إدلب وبعض المناطق في حلب.