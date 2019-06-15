الان تتابع الجيش الليبي: مليشيات الإخوان تُهجر أهالي غرب طرابلس قسريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال الجيش الوطني الليبي إن غرفة عمليات تنظيم الإخوان الإرهابي أصدرت أوامرها لآمر مليشيات المنطقة الغربية أسامة الجويلي بإجبار الأهالي في المناطق المؤيدة لتقدم الجيش الليبي على النزوح القسري.
وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي أن الجويلي أعلن كوبري السواني، مرورا بالساعدية، العزيزية، ورأس اللفعة، ومدرسة أمداكم، غربي طرابلس مناطق عمليات عسكرية، يحظر على المدنيين الوجود بها، وإجبار الأهالي على النزوح.
وكشف الجيش الليبي أن العصابات الإجرامية والمرتزقة التشادية التابعة للجويلي أحرقت أغلب منازل ومزارع المواطنين بعد نهبها، وتهجير أصحابها منها قسريا.
وأشار إلى أن المليشيات ارتكبت هذه الأعمال الإجرامية للانتقام لهزائمهم المتكررة، التي منيت بها في مواجهة القوات المسلحة ومحاولة للنيل من موقف أبناء قبيلة ورشفانه الأبطال المساندة للجيش الليبي.
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