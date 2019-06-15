الان تتابع الخارجية الإيرانية: استدعاء السفير البريطاني في طهران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
استدعت إيران السفير البريطاني في طهران، السبت، دون الإعلان رسميا عن السبب حتى الآن.
وكان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أكد مساء الجمعة أن بلاده شبه متأكدة من أن الحرس الثوري الإيراني هاجم ناقلتي النفط في خليج عمان.
وأشار إلى أنه “ليست هناك دولة أخرى أو طرف آخر يمكن أن يكون مسؤولا عن الهجمات التي استهدفت الناقلتين، الخميس”.
وتابع في بيان: “لإيران سوابق بالاعتداء على ناقلات النفط. إن تقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران، وهذه الهجمات الأخيرة استمرار لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة”.
ودعا الوزير البريطاني إيران للكف فورا عن كل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأضاف: “واثقون من أن إيران تتحمل أيضاً مسؤولية الهجوم الذي طال 4 ناقلات قبالة الفجيرة في 12 مايو”.
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