شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تركية لترحيل 50 ألف مهاجر لبلدانهم! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترجمة: حسن باسويد (جدة)

نقلت صحيفة «أحوال» التركية على لسان وزير الداخلية التركي سليمان سويلو أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، يعمل على ترحيل 50 ألف شخص إلى بلدانهم بحلول نهاية العام الحالي.

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جاء ذلك خلال اجتماع للوزير التركي مع رجال الأعمال المحليين في إسطنبول اليوم (السبت)، مضيفاً أن العام الماضي تم إجلاء (4500) مهاجر غير عادي وغير قانوني من إسطنبول، مؤكداً أنه سيتم إجلاء 50 ألف شخص من إسطنبول هذا العام، وقال «لا أحد سيرى إسطنبول كمركز للهجرة غير القانونية».

وأشار إلى أعداد كبيرة من الأفغان والباكستانيين والعراقيين، وغيرهم من الدول الأفريقية التي انتهى بها الحال في تركيا وهم في طريقهم للهجرة.

وبين الوزير سويلو أن نحو 286.000 مهاجر غير نظاميين دخلوا إلى الأراضي التركية من دون وثائق مناسبة عام 2018، وفقا لأرقام سلطات الهجرة.