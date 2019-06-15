فيديو يكشف تورط إيران في الهجوم على ناقلتي النفط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجددا إيران مسؤولية شن هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، قائلا «إن الولايات المتحدة لا تستخف بالأمر».

وأشار إلى مقطع فيديو للبحرية الأمريكية أكد أنه يظهر سفينة إيرانية تزيل لغما غير منفجر من إحدى الناقلتين في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، وقال «لقد فعلت إيران ذلك حتما وأنتم تعلمون أنهم فعلوها لأنكم رأيتم القارب»، مضيفا أن اللغم الممغنط الذي تمت إزالته كان «مكتوبا عليه إيران»، وأضاف أن هذا يظهر أن إيران لا تريد أن تترك وراءها دليلا.

وتعزز تصريحات ترمب اتهاما وجهه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس الماضي إلى إيران بالوقوف وراء الهجوم.

مشكلة إيران

وفي مؤتمر صحفي مشترك في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية «إن إيران تمثل مشكلة في المنطقة»، وتناول اقتراحات تقول إن الهجمات يمكن أن تقوم بها قوة أخرى من أجل توريط إيران، وقال أبوالغيط «لا أؤمن لدقيقة واحدة أو ثانية أن دولة عربية تحاول عرقلة الممرات البحرية أو إطلاق النار على نفسها في قدمها».

ودعا غوتيريس إلى إجراء تحقيق مستقل في ما حدث، لكنه قال «إن مجلس الأمن الدولي هو الوحيد الذي يملك سلطة إعطاء الضوء الأخضر لفتح مثل هذا التحقيق»، وقال الأمين العام للأمم المتحدة «إنه لم يشاهد الفيديو الذي نشرته الولايات المتحدة، ولا تزال الملابسات الدقيقة وسبب الحادث غير واضحين».

جسم طائر

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وقالت الشركة اليابانية المسؤولة عن تشغيل واحدة من الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم قرب مضيق هرمز «إن أفراد الطاقم شاهدوا جسما طائرا قادما في اتجاههم قبل الانفجار».

وذكر يوتاكا كاتادا، رئيس شركة «كوكوكا» سانجيو المشغلة للناقلة «كوكوكا كاريجيس»، والتي كانت تقل 25 ألف طن من مادة الميثانول من السعودية إلى سنغافورة، أن الناقلة هوجمت مرتين، لكنه نفى أن يكون الهجوم باستخدام طوربيد.

وأضاف كاتادا، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو مساء أمس الأول، أن الناقلة تعرضت لتفجيرين، تفصل بينهما ساعات عدة، وأن أفراد الطاقم رأوا الجسم الطائر قبل الانفجار الثاني.

مقطع فيديو

وكشفت القيادة المركزية الأمريكية عن مقطع فيديو قالت «إنه يظهر طاقما من قارب دورية إيراني يزيل لغما لاصقا لم ينفجر من ناقلة النفط اليابانية».

وقال المتحدث باسم القياد المركزية، بيل أوربان، في بيان «إنه بعد ساعات من الانفجار الأول، اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة إم ـ تي كوكوكا كاريجيس، وتمت مراقبتهم والتسجيل لهم وهم يزيلون لغما لاصقا غير منفجر منها».

دوامة التصعيد

وأعربت الحكومة الألمانية عن قلقها البالغ بشأن الهجمات وحذرت من الدخول في «دوامة من التصعيد»، بينما أحجم الاتحاد الأوروبي عن دعم الرأي القائل «إن إيران هي المسؤولة عن تلك الهجمات».

وفي تغريدة له عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، ادعى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة تلقي بالاتهامات ضد طهران من دون أن تقدم دليلا واقعيا أو افتراضيا، وقال «إنه لأمر مريب أن يحدث الهجوم على الناقلة اليابانية خلال قيام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بزيارة رفيعة المستوى إلى إيران».