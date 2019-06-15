بريطانيا: الحرس الثوري وراء جريمة خليج عمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن

أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن قناعته بوقوف الحرس الثوري الإيراني وراء الهجمات الإجرامية التي وقعت على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وقال في بيان لوزارة الخارجية البريطانية «أوصلتنا تقديراتنا إلى نتيجة أن إيران تتحمل المسؤولية عن هذه الهجمات بصورة شبه مؤكدة»، وذكر أنه لا توجد دولة أخرى ولا جهة غير حكومية يمكنها بمقاييس العقل أن تأتي في الحسبان عند النظر في الأمر.

وأكد هانت أن دولة الإمارات العربية المتحدة توصلت هي الأخرى بعد الأعمال التخريبية التي مورست على أربع سفن تجارية قبل أربعة أسابيع في المنطقة ذاتها إلى نتيجة مفادها أن دولة متطورة للغاية هي المسؤولة عن تنفيذ هذه الهجمات.

Advertisements

وأشار هانت في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أنه يدعم وجهة النظر الأمريكية التي حملت إيران مسؤولية الهجمات التي وقعت على ناقلتي نفط في خليج عمان، وقال «هذا أمر مقلق للغاية ويأتي في وقت يشهد توترا كبيرا بالفعل».

وأشار إلى أنه اتصل بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مضيفا «بينما نجري تقييمنا الخاص بجدية وعناية، فمن الواضح أن نقطة انطلاقنا هي تصديق حلفائنا الأمريكيين».

وأضاف لـ (بي بي سي) أنه إذا كانت إيران وراء الهجمات «فهذا تصعيد غير حكيم بالمرة ويشكل خطرا حقيقيا على احتمالات السلام والاستقرار في المنطقة».

وكان مستشار الأمن الأمريكي جون بولتون تحدث بعد ذلك عن هجمات بألغام بحرية تعد إيران المسؤولة عنها «بصورة شبه مؤكدة» على حد وصفه.

وكانت ناقلتا نفط أصيبتا بأضرار جراء الهجمات الجديدة التي جرت الخميس قبالة السواحل الإيرانية، وشبت النار بعد الهجمات في الناقلة الثانية منهما، وهي «فرونت إير» المملوكة لشركة سفن نرويجية.