الجيش اليمني يفشل هجمات للإرهابيين الحوثيين في البيضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفشلت قوات من الجيش اليمني، هجومًا لميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري إن وحدات من الجيش نجحت في صد هجوم لمليشيا الحوثي بجبهة قانية وألحقت خسائر بهم في الأرواح والعتاد، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع.

وذكر أن قوات الجيش استهدفت بالمدفعية الثقيلة تحركات للميلشيا في المنطقة ذاتها، مشيرًا إلى أن الاستهداف المدفعي طال عربة بموقع الشبكة بمنطقة قانية وأسفر ذلك عن تدمير عربة ومصرع كل من كانوا على متنها من مسلحي الحوثي.