نزوح 4 آلاف شخص في ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن الفيضانات الغزيرة جنوب غرب ليبيا قد تسببت منذ أواخر مايو في نزوح أكثر من أربعة آلاف شخص، وأثرت على أكثر من 20 ألفا آخرين.
وأوضح أن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة توجه على رأس بعثة مشتركة للأمم المتحدة إلى مدينة غات جنوب غرب ليبيا لتحديد المساعدة، وما زال القتال في طرابلس وحولها مستمرا، حيث خلف 167 ضحية، بينهم 42 حالة وفاة.
وأضاف «تشرد نحو 94 ألف شخص الآن نتيجة الجولة الأخيرة من القتال، وما زال هناك قلق بشأن سلامة نحو 3700 لاجئ ومهاجر في مراكز الاحتجاز».
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