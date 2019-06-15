إصابة 50 فلسطينيا في مواجهات مع إسرائيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصيب 50 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ضمن مسيرات العودة على أطراف شرق قطاع غزة، بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن من بين المصابين ثلاثة مسعفين أصيبوا بجراح مختلفة خلال المواجهات التي جرت تحت شعار «لا لضم الضفة الغربية».

وأكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة في بيان لها «ضرورة استمرار المسيرات بطابعها السلمي والشعبي، باعتبارها واحدة من أهم أشكال النضال لإنهاء الحصار وإبقاء حق العودة حيا في وعي الأجيال في ظل ما نشهده من محاولات تغييب حق العودة وشطبه».

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وقالت الهيئة «إن التصعيد الإسرائيلي على شعبنا هو محاولة يائسة للالتفاف على مطالبنا واستخدام الذرائع لوضع العقبات أمام تنفيذ إجراءات كسر الحصار التي تم الاتفاق عليها برعاية الأشقاء المصريين والقطريين ووسطاء الأمم المتحدة».

مسيرات العودة الفلسطينية

306 قتلى خلال المواجهات منذ انطلاق المسيرات

30 مارس 2018 بداية انطلاقها