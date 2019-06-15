أبوالغيط يلتقي أطراف النزاع في السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما يزور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط السودان اليوم، يلتقي خلال زيارته رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وعددا من ممثلي القوى والحركات السياسية في السودان، دعت الكويت جميع الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس ونبذ العنف، مؤكدة ضرورة الحفاظ على ما حققته بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» من مكتسبات، وتشجيع الخطوات التي يتخذها السودان؛ لبسط سلطته على أراضي إقليم دارفور كافة.

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وقال مندوب الكويت للأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، خلال جلسة الأمن حول إقليم دارفور أمس «من الممكن التعامل مع حركات النزاع هناك عبر وسائل غير حفظ السلام، موضحا أن المسائل المتعلقة بالأراضي وملكيتها وتغير المناخ والعودة الطوعية الآمنة والكريمة للنازحين تعد تدخلا في صلب مرحلة بناء السلام ما بعد النزاع».

في المقابل، رهنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية عودتها إلى التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي بموافقته على تشكيل لجنة دولية تشرف على التحقيق في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وما تبعه من أحداث أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المعتصمين، معلنة رفضها مراجعة الاتفاقيات السابقة.

وقال عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم «سلمنا الوسيط الإثيوبي شروط واستحقاقات التفاوض المباشر، وبدوره نقلها إلى العسكري، واعتراف المجلس بمسؤوليته عن فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم والولايات يجعل منه الخصم والحكم في آن واحد، ويشكك في نزاهة التحقيق الذي يجريه، ويعضد موقف قوى الحرية والتغيير في مطالبتها بتحقيق شفاف ومستقل».