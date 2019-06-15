إطلاق عمليات قطع رأس الأفعى على 6 محاور.. والتحالف يدمر قدرات الحوثي الجوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع

أطلقت قوات الجيش الوطني المسنود بالتحالف العربي لدعم الشرعية عمليات عسكرية واسعة في محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، تشمل ستة محاور لقطع رأس الأفعى، وتسخين جبهات القتال لاستنزاف قدرات ميليشيات الحوثي وإرباك تحركاتها وحشودها العسكرية.

وأكد موقع «سبتمبر نت»، الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، عن قائد اللواء 63 مشاة العميد علي مرشد قوله «إن قوات الجيش مسنودة بالتحالف شنت هجوما واسعا على مواقع عدة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة علب، وتمكنت قوات اللواء الثالث حرس حدود من السيطرة على عدد من المواقع والجبال التي كانت تتمركز بها الميليشيات، منها التلال السود وتلة الكوفية والبيض، وتقدمت في سلسلة الجبال المتوسطة لجبهة مرآن وجبهة علب».

وفي السياق أكد أركان حرب اللواء الثالث حرس حدود العقيد هايل القشائي أن العملية العسكرية مستمرة وتجري على قدم وساق بتخطيط محكم وتنسيق دقيق مع قوات التحالف حتى الوصول إلى معقل الجماعة الحوثية في كهوف مرآن واجتثاثها من جذورها، وأشار إلى أنه تم شل حركة الميليشيات في تلك السلسلة الجبلية، وأكد أنها خسرت العشرات من عناصرها الذين سقطوا بين قتيل وجريح إثر القصف المدفعي المكثف على مواقعها مما جعلها عاجزة عن العودة والتمركز.

في غضون ذلك أعلن التحالف العربي أمس، شن عملية نوعية ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ سبتمبر 2014، وأشار التحالف إلى أن تدمير الأهداف شمل منظومات دفاع جوي، وطلب التحالف العربي من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء، مشيرا إلى أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي، وشدد على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وعلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة لحماية المدنيين.

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وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات على مواقع ميليشيات الحوثي أدت لتدمير عدد من المدرعات والآليات العسكرية الحوثية في صنعاء وصعدة. وفي الضالع جنوبا أحكمت قوات الجيش الوطني السيطرة على منطقة «الدوير» الاستراتيجية شمال مديرية قعطبة.

وأكد مصدر محلي أن المنطقة التي أحكم الجيش سيطرته عليها تقدر مساحتها بـ4 كلم، وأصبحت قوات الجيش على أطراف منطقة باب غلق. وتمثل منطقة الدوير أهمية استراتيجية لقوات الجيش الوطني كونها بوابة تحرير مناطق وقرى شليل وعزاب وهجار وبيت الشوكي وبيت الشرجي، وهي مناطق تابعة لمنطقة العود غرب قعطبة.

مشاهدات يمنية

- مصرع 6 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بينهم قيادات برصاص المقاومة الشعبية المسنودة بقوات من ألوية العمالقة بمديرية الزاهر آل حميقان بمحافظة البيضاء.

- مقتل القيادي الحوثي الميداني المدعو محمد محمد علي الشريف بغارة على الحديدة.

- السفير اليمني ياسين سعيد نعمان: تطلق ميليشيات الحوثي الدرونز الإيرانية والصواريخ الباليستية والكروز على نحو متواصل وبكثافة على الأراضي السعودية منذ اتفاق ستوكهولم وعلى نحو لا يترك مجالا لأي تعليل بأن هذه قدرات الحوثيين، فإيران أصبحت تتخذ من اليمن منصة لاستعراض قوتها وتهديد أمن المنطقة.