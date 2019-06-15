بستاني: شرحنا للسفراء الأوروبيين مضمون خطة الكهرباء ولتشجيع الدول على الاستثمار بلبنان

لفتت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ "أنّنا شرحنا للسفراء الأوروبيين خلال اجتماع لمضمون ​خطة الكهرباء​ والمعايير الّتي سنعتمدها، وبخاصّة معايير الشفافية، وكانوا فرحين بالخطة".

ودعت في تصريح تلفزيوني، إلى "تشجيع مؤسسات التمويل الدولية والدول الأوروبية أن تستثمر في ​لبنان​". وردًّا على كلام يُنسب إلى الجانب الفرنسي عن أنّ الخطة تُعاني من مشاكل تقنيّة، أوضحت "أنّني اجتمعت بمستشار الرئيس الفرنسي، ولم يحصل هكذا حديث أبدًا، وأتفاجأ من هذا الكلام الّذي لا يتبيّن لي في الاجتماعات".

وبيّنت بستاني "أنّنا نكمل المفاوضات حول مشروع ​دير عمار​ الجديد، لجلب التمويل اللازم، فالاستثمار كبير".