شبيب: رواد شاطئ الرملة البيضا هم الفقراء وليس اصحاب المخالفات التي أزلناها

أكّد محافظ ​مدينة بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​، أن "الانشاءات التي ازالتها ​بلدية بيروت​ اليوم عن شاطئ ​الرملة البيضا​، هي مخالفات وغير مرخصة"، شارحا أنه "تمّ توجيه انذارات الى اصحابها منذ العام 2017 وحين تخلفوا عن ازالتها، قامت بلدية بيروت بواجباتها لازالتها". وأوضح أن "الهدف من إزالة المخالفات هو حماية حقّ المواطنين في استخدام المسبح الشعبي"، مبيّنًا أنّه "لم يكن هناك مخالفة في السابق، إلّا وتمّ التصدّي لها".

وشدد في حديث تلفزيوني، على أن "أصحاب الاستثمارات على الشاطئ ليسوا فقراء، بل الفقراء هم رواد المسبح الذين يحق لهم بالوصول الى الشاطئ من دون عوائق ومجاناً، ونحن بدأنا بازالة المخالفات في مواقع اخرى وتستكمل اليوم في الرملة البضا وهي ستستمر حتى ازالة كل المخالفات في مدينة بيروت".

ولفت شبيب إلى أن "المنطقة الواقعة تحت الكورنيش هي غير قابلة للبناء، بعكس جنوب الكورنيش، واليوم بعد إزالة المخالفات، أصبحت كل اجزاء الشاطئ مباحة والشاطئ في بيروت هو مجاني وسيبقى كذلك لجميع اللبنانيين".