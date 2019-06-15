أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"وقوع جريحين نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام أنفة- ​القلمون​ البحرية". ولفتت إلى "وقوع جريح آخر نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على ​أوتوستراد جونية​- المسلك الشرقي قبل جسر السرايا، وحركة المرور كثيفة في المكان".

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كانت هذه تفاصيل خبر جريحان بتصادم على طريق عام أنفة- القلمون وثالث بتصادم على أوتوستراد جونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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