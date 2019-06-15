اطلاق الجماعة الاسلامية إسم الشهيد محمد الجرار على شارع في شبعا

اطلقت ​الجماعة الاسلامية​ و​بلدية شبعا​، اسم الشهيد محمد الجرار، على الشارع الذي يصل ​بلدة شبعا​ بمستوصف الرحمة الطبي، الذي كان يتولى ادارته الجرار.

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