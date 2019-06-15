اطلاق الجماعة الاسلامية إسم الشهيد محمد الجرار على شارع في شبعا

اطلقت الجماعة الاسلامية وبلدية شبعا، اسم الشهيد محمد الجرار، على الشارع الذي يصل بلدة شبعا بمستوصف الرحمة الطبي، الذي كان يتولى ادارته الجرار.
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