خريجو جامعة الحكمة: انتخاب عبد الساتر تكملة لمسيرة اسلافه على كرسي بيروت للموارنة

أصدرت جمعية خريجي كلية الحقوق في جامعة الحكمة، بيانا لمناسبة انتخاب سيادة المطران بولس عبد الساتر رئيساً لأساقفة أبرشية بيروت المارونية، مبدية سرورها و اعتزازها "ان يكون انتخاب سيادة المطران بولس عبد الساتر رئيسا لأساقفة أبرشية بيروت المارونية ، تكملة لمسيرة اسلافه على كرسي بيروت للموارنة.هذا الكرسي الذي يحمل في سجلاته العريقة و مواقفه الوطنية المشرفة أبهى معاني الوطنية و العنفوان."
واضافت الجمعية ان "يوم تتسلمون مقاليد الأبرشية يا سيادة المطران عبد الساتر سوف يكون يوم إكمال الأحلام الكبيرة التي تراودنا جميعاً، و تشدنا نحو متابعة تنفيذها. نشعر بثقة بتسلمكم غاليات الأماني و الرعاية من السلف الصالح سيادة المطران بولس مطر و هو الباني الكبير الذي ملئ الأبرشية حضورا و أضاف على مؤسساتها بعداً وطنياً اطال الله بعمره."
وختمت ان "طموحنا ان نكمل معكم بناء الانسان انطلاقاً من ابرشيتنا نحو الوطن بكامله. نحن الى جانبكم ، خير خلف لخير سلف".
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