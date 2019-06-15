خريجو جامعة الحكمة: انتخاب عبد الساتر تكملة لمسيرة اسلافه على كرسي بيروت للموارنة

أصدرت جمعية خريجي كلية الحقوق في ​جامعة الحكمة​، بيانا لمناسبة انتخاب سيادة المطران ​بولس عبد الساتر​ رئيساً لأساقفة أبرشية ​بيروت​ المارونية، مبدية سرورها و اعتزازها "ان يكون انتخاب سيادة المطران بولس عبد الساتر رئيسا لأساقفة ​أبرشية بيروت المارونية​ ، تكملة لمسيرة اسلافه على كرسي بيروت للموارنة.هذا الكرسي الذي يحمل في سجلاته العريقة و مواقفه الوطنية المشرفة أبهى معاني الوطنية و العنفوان."

واضافت الجمعية ان "يوم تتسلمون مقاليد الأبرشية يا سيادة المطران عبد الساتر سوف يكون يوم إكمال الأحلام الكبيرة التي تراودنا جميعاً، و تشدنا نحو متابعة تنفيذها. نشعر بثقة بتسلمكم غاليات الأماني و الرعاية من السلف الصالح سيادة المطران بولس مطر و هو الباني الكبير الذي ملئ الأبرشية حضورا و أضاف على مؤسساتها بعداً وطنياً اطال الله بعمره."

وختمت ان "طموحنا ان نكمل معكم بناء ​الانسان​ انطلاقاً من ابرشيتنا نحو الوطن بكامله. نحن الى جانبكم ، خير خلف لخير سلف".