كميل ابو سليمان: بدانا بتشريع وجود العمالة الاجنبية وحماية العمالة اللبنانية

اكد وزير العمل كميل ابو سليمان انه لا يمكن لنا ان نكمل دون تشريع وجود ​العمال​ الاجانب في ​لبنان​، مشيرا الى ان هذا الأمر دفعنا لنطلب من الشركات تسجيل الاجانب واعطيت مهلة شهر لتسجيل العمال الاجانب وتنتهي المهلة في 10 تموز.

واضاف في حديث تلفزيوني: "قطاعات ​المطاعم​ بدات تتجاوب معنا، والخطة ليست فقط تشريع العمالة الاجنبية بل العمل لتامين عمل للبنانيين، اذ لا يوجد أي بلد في ​العالم​ يقبل ان يكون عنده عمالة اجنبية غير مسجلة وسنتعاون مع كل الوزارات التي تضم فرقا للتفتيش".