اكد وزير العمل كميل ابو سليمان انه لا يمكن لنا ان نكمل دون تشريع وجود العمال الاجانب في لبنان، مشيرا الى ان هذا الأمر دفعنا لنطلب من الشركات تسجيل الاجانب واعطيت مهلة شهر لتسجيل العمال الاجانب وتنتهي المهلة في 10 تموز.
واضاف في حديث تلفزيوني: "قطاعات المطاعم بدات تتجاوب معنا، والخطة ليست فقط تشريع العمالة الاجنبية بل العمل لتامين عمل للبنانيين، اذ لا يوجد أي بلد في العالم يقبل ان يكون عنده عمالة اجنبية غير مسجلة وسنتعاون مع كل الوزارات التي تضم فرقا للتفتيش".
كانت هذه تفاصيل خبر كميل ابو سليمان: بدانا بتشريع وجود العمالة الاجنبية وحماية العمالة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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