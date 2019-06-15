تأييد حبس المطرب سعد الصغير سنة بتهمة التهرب الضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - أيدت محكمة مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، الحكم الصادر بحق سعد الصغير بالحبس سنة بتهمة التهرب الضريبي.

صدر القرار برئاسة المستشار كمال مسعود، اليوم السبت، وعضوية كلا من المستشارين عبد الرحيم الخطاري ومصطفى العفيفي.

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق، بحبس الفنان سعد الصغير سنة، وكفالة 5 آلاف جينه، عن تهربه من الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، و تم تأجيل الدعوى لجلسة اليوم للسداد.

كما قضت المحكمة بتغريمه ما يعادل الضريبة بقيمة مليون و 257 ألف جنيه، بخلاف تعويض يماثل الضريبة أي بمبلغ مليون و 257 ألف جنيه، واستأنفت النيابة على الحكم .