اخبار العالم

تأييد حبس المطرب سعد الصغير سنة بتهمة التهرب الضريبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - أيدت محكمة مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، الحكم الصادر بحق سعد الصغير بالحبس سنة بتهمة التهرب الضريبي.

صدر القرار برئاسة المستشار كمال مسعود، اليوم السبت، وعضوية كلا من المستشارين عبد الرحيم الخطاري ومصطفى العفيفي.

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق، بحبس الفنان سعد الصغير سنة، وكفالة 5 آلاف جينه، عن تهربه من الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، و تم تأجيل الدعوى لجلسة اليوم للسداد.

كما قضت المحكمة بتغريمه ما يعادل الضريبة بقيمة مليون و 257 ألف جنيه، بخلاف تعويض يماثل الضريبة أي بمبلغ مليون و 257 ألف جنيه، واستأنفت النيابة على الحكم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأييد حبس المطرب سعد الصغير سنة بتهمة التهرب الضريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا