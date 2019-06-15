"الشباب والرياضة": إذاعة مباريات أمم إفريقيا بالمجان في مراكز شباب بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال دكتور علي أبو سمرة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة في بورسعيد، اليوم السبت، إنه عقد اجتماعًا مع مديرى مراكز الشباب بالمحافظة، لبحث إذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية مجانًا بالمراكز.

وأشار أبو سمرة، في تصريحات صحفية، إلى أن هذه الخطوة جائت بناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بشأن إذاعة المباريات بمراكز الشباب من خلال القنوات الأرضية، وتوفير كافة الوسائل لاستقبال المراكز أكبر عدد من الرواد، للاستمتاع بمشاهدة المباريات داخل المراكز.

وأوضح مدير عام المديرية أنه من المقرر أن تذيع كافة مراكز الشباب بمحافظة بورسعيد مباريات البطولة، ومن بينها مراكز تذيع المباريات على شاشات عرض عملاقة وهي: (الاستاد - السلام - الزهور - أكتوبر - بورسعيد - القابوطى - الكاب - العاشر)، وكذا عدد من الأندية، وهي: (المصرى - بورسعيد - التجديف - السلام البحرى - هواة الصيد - الهيئة - العمال - التوكيلات - وتداول الحاويات).