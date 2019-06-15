550 ناخبا وناخبة أدلوا بأصواتهم في انتخابات الغرفة التجارية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أغلقت لجان انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم السبت أبوابها، بعد أن أدلى 548 ناخبًا وناخبة بأصواتهم أمام لجنتين بمركزي الخارجة وباريس بنسبة تصويت وإقبال بلغت 17.8%.

وتبين أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في لجنة مركز الداخلة 208 من إجمالي 1089 لهم حق التصويت، و340 ناخبًا وناخبة لجنة مركز الخارجة من إجمالي 1989 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت ليصبح إجمالي الناخبين على مستوى لجنتي الانتخاب بالوادي الجديد، 548 ناخبًا وناخبة.

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وجرت انتخابات اليوم بين 11 مرشحًا هم أحمد عبدالرحيم مخيمر، أحمد محمد أحمد دويدار، حسين أحمد إبراهيم، عبدالخالق عرابي عبدالله، عربي كامل يماني، عزت أنور الشاذلي، عيد محمد حمود، محمد رفاعي بيومي، محمود زين عبدالحافظ، ماجد محمد حسن، بخيت عيد بخيت، بينما تنازل المرشح حسين أحمد حسين شنداوي.

وتضم المحافظة 3075 تاجرًا وأصحاب السجلات التجارية كأفراد بجانب الشركات كشخصيات اعتبارية والمقيدين بالكشوف ولهم حق التصويت بواقع 1989 تاجرًا بمركزي الخارجة وباريس، و1086 تاجرًا بمراكز بلاط والداخلة والفرافرة.

وتضم الوادي الجديد لجنتين الأولى بمقر الغرفة التجارية بالخارجة ومقيد بها 1989 ناخب، والثانية بمقر إدارة التموين القديم بمدينة الداخلة ومقيد بها 1086 ناخبًا، وستجري تحت إشراف موظفين من وزارة التجارة والصناعة.