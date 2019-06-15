المجلس العسكري السوداني: لم نأمر بفض الاعتصام بالقوة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن ما أوردته بعض وسائل الإعلام بأن المجلس أمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة، ما هو إلا معلومات خاطئة.

وقال المجلس في تعميم صحفي نُشر عبر صفحته على "فيسبوك": "أوردت بعض وسائل الاعلام مؤخراً معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي يوم الخميس الماضي، مفادها أن المجلس قد أمر بفض ميدان الاعتصام امام القيادة العامة بالقوة".

وتابع المجلس، عملية تنظيف منطقة كولمبيا والتخطيط لها تمت بواسطة الجهات العسكرية والأمنية المنوط بها ذلك.

وأعرب المجلس عن أسفه لهذا النقل والبث الضار، مؤكدًا حرصه على نشر الحقائق كاملة لحظة بلحظة عبر اللجنة التي تحقق في موضوع ميدان الاعتصام، والتي تم تشكيلها من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة.