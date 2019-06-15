بالصور.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة أعلى "دائري المرج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرون في حادث انحراف سيارة نقل "جامبو" عن الطريق الدائري، ما أدى إلى سقوطها في منطقة المرج.
وتبين من المعاينة الأولية، أن عدم يقظة السائق وراء الحادث.
وكانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نقل، ووجود ضحايا؛ حالتين وفاة، وإصابة 6 آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.
ونُقل الضحايا إلى المستشفى، ورفع رجال المرور آثار الحادث.
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