ترامب يحذر من عواقب اقتصادية حال خسارته سباق الرئاسة 2020

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، من عواقب اقتصادية وخيمة حال خسارته سباق الرئاسة عام 2020، وعدم انتخابه لفترة ثانية.
وقال الرئيس الأمريكي -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- إن "اقتصاد ترامب يحقق أرقاما قياسية، ولا يزال الطريق طويلا... ومع ذلك، في حال تولى أي شخص سواي السلطة في 2020 (أعرف المنافسة جيدا جدا)، سيكون هناك انهيار فيالسوق لم نر له مثيلا من قبل! حافظوا على أمريكا عظيمة"، حسبما أوردت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية.
ويستعد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري، لإطلاق حملته الرئاسية رسميا لإعادة انتخابه تحت شعار "حافظوا على أمريكا عظيمة" في أورلاندو بولاية فلوريدا الثلاثاء المقبل.
ويسعى ترامب للاستفادة من قوة الاقتصاد في عهده لتعزيز موقفه
ويفخر البيت الأبيض بانخفاض معدلات البطالة إلى مستوى قياسي وبالنمو القوي في قطاع الوظائف، لكن خبراء الاقتصاد يخشون من أن الحرب التجارية متعددة الجبهات التي تشنها الإدارة الأمريكية قد تضرّ بأي مكاسب اقتصادية يتم تحقيقها.
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