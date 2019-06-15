الجيش التركي يعزز نقطة مراقبته الـ10 في إدلب بعد إعلان استهدافها

أرسل الجيش التركي، اليوم السبت، تعزيزات إلى نقطة مراقبته الـ10 في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا، والتي تعرضت مؤخرا لاستهداف، قالت أنقرة إنه نفذ على يد القوات السورية.
وذكرت مصادر عسكرية تركية، لوكالة "الأناضول" الرسمية، أن الجيش أرسل قافلة تضم شاحنات محملة بدبابات، ومدرعات نقل الجنود، وأسلحة ثقيلة، وعناصر، إلى نقطة المراقبة الواقعة في منطقة
ويهدف الجيش التركي عبر إرساله القافلة، حسب الوكالة، إلى تعزيز قوات نقطة المراقبة التي تعرض محيطها مؤخرا لقصف مدفعي من قبل "قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران".
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