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انفجار في منطقة عسكرية غرب دمشق

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أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، بسماع دوي انفجار في منطقة عسكرية غرب دمشق، اليوم السبت.

وأوضحت قناة "الإخبارية" ووكالة "سانا" أن الصوت الذي سمع صداه في العاصمة السورية، ناتج عن انفجار

في منطقة عسكرية بمشروع دمر الواقع غرب المدينة، دون الإشارة إلى ما إذا كان الحادث أسفر عن سقوط ضحايا.

في غضون ذلك، ذكر مصدر

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عسكري سوري، أن الانفجار غرب دمشق وقع في أحد مستودعات الذخيرة التابعة للجيش، ونجم عن امتداد النيران المشتعلة بالأعشاب والنباتات اليابسة بالقرب منه.

وانتشرت على صفحات وسائل إعلام وناشطين صور تظهر تصاعدا لأعمدة الدخان في محيط منطقة مشروع دمر جراء الانفجار.

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