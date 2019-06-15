أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، بسماع دوي انفجار في منطقة عسكرية غرب دمشق، اليوم السبت.
وأوضحت قناة "الإخبارية" ووكالة "سانا" أن الصوت الذي سمع صداه في العاصمة السورية، ناتج عن انفجارفي منطقة عسكرية بمشروع دمر الواقع غرب المدينة، دون الإشارة إلى ما إذا كان الحادث أسفر عن سقوط ضحايا.
في غضون ذلك، ذكر مصدر
وانتشرت على صفحات وسائل إعلام وناشطين صور تظهر تصاعدا لأعمدة الدخان في محيط منطقة مشروع دمر جراء الانفجار.
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