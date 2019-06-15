"الانتقالي السوداني": لم نفض الاعتصام بالقوة ولا نرفض التفاوض

أكد المجلس العسكري الانتقالي في تعميم أصدره، اليوم السبت، أنه لم يأمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة، نافياً ما تناقلته بعض وسائل الاعلام مؤخراً من معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي، الخميس الماضي بهذا الخصوص.

من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، أن المجلس لم يرفض التفاوض على عكس بعض الاتهامات.

وقال دقلو في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن المجلس العسكري لا يتمسك بالسلطة وغير طامع بالحكم.

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واتهم دقلو بعض الأطراف بمحاولة إحداث فتنة في السودان، قائلاً إن البلاد مستقرة في الوقت الحالي، وأبدى استعداد المجلس للتفاوض.

وتابع قائلاً، إن المجلس لديه تفويض من الشعب لتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات السودانية. واختتم قائلاً إن الشعب هو من ساهم في تغيير نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

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