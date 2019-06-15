أكد المجلس العسكري الانتقالي في تعميم أصدره، اليوم السبت، أنه لم يأمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة، نافياً ما تناقلته بعض وسائل الاعلام مؤخراً من معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي، الخميس الماضي بهذا الخصوص.
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، أن المجلس لم يرفض التفاوض على عكس بعض الاتهامات.
وقال دقلو في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن المجلس العسكري لا يتمسك بالسلطة وغير طامع بالحكم.
واتهم دقلو بعض الأطراف بمحاولة إحداث فتنة في السودان، قائلاً إن البلاد مستقرة في الوقت الحالي، وأبدى استعداد المجلس للتفاوض.
وتابع قائلاً، إن المجلس لديه تفويض من الشعب لتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات السودانية. واختتم قائلاً إن الشعب هو من ساهم في تغيير نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
اقرأ أيضاً.. السودان.. قوى الحراك: لا تنازل عن السيادة المدنية الانتقالية ومتمسكون بالسلمية
كانت هذه تفاصيل خبر "الانتقالي السوداني": لم نفض الاعتصام بالقوة ولا نرفض التفاوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.