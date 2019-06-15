أميركا تسمح للعراق باستيراد الغاز الإيراني 3 شهور أخرى

قال مصدران حكوميان في العراق اليوم السبت، إن الولايات المتحدة سمحت للعراق باستيراد الغاز الإيراني لتزويد محطات الكهرباء لمدة ثلاثة شهور أخرى، ولكنها تصر على ِأن تبحث بغداد عن مصادر بديلة.

وحصل العراق أكثر من مرة على تمديد للاستثناء الذي ناله أول مرة العام الماضي، بعد أن أعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني وحظرت على الدول شراء الطاقة من إيران.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "مُنح العراق استثناء لمدة 120 يوماً إضافية للسماح له بمواصلة سداد قيمة واردات الكهرباء من إيران".

وذكر مصدر حكومي، أنه جرى منح التمديد خلال محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

ولكن وزارة الخارجية الأميركية قالت إن الولايات المتحدة لا تزال تصر على "تنويع (العراق) واردات الطاقة بعيداً عن إيران".

وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على العراق تحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات فيما يخص الكهرباء من خلال استغلال الغاز والحد من حرق الغاز في مواقع إنتاج النفط.

وتتنافس شركة الطاقة الأميركية العملاقة "جنرال إلكتريك" للفوز بحصة كبيرة من عقود بمليارات الدولارات لإعادة بناء شبكة الكهرباء في العراق، وسط ضغوط أميركية مكثفة.

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وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع صناعة النفط في إيران في نوفمبر استناداً لمخاوف بشأن برنامج طهران النووي والتدخل الإيراني في شؤون الشرق الأوسط ودعمها الإرهاب وتمويله.

وذكر مسؤولون أن وقف الاعتماد على الكهرباء الإيرانية قد يحتاج سنوات. ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتغذية عدة محطات طاقة، ويستورد نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً عبر خط أنابيب في الجنوب والشرق.

وتريد واشنطن كبح النفوذ الإيراني في الشرق الوسط بما في ذلك العراق حيت تتمتع طهران بنفوذ سياسي وتجاري واسع.

وبالرغم من أن العراق يمتلك واحداً من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، فأنه يتقدم ببطء نحو تطويرها ويعتمد على إمدادات الغاز والكهرباء من إيران.

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