ترامب يحذر من انهيار البورصة إذا لم يتم إعادة انتخابه

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، من "انهيار غير مسبوق" للبورصة في الولايات المتحدة إذا لم يتم إعادة انتخابه.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "إذا تولى أحد غيري، سيكون هناك انهيار للسوق لم يسبق له مثيل".
وذكرت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن ترامب غالباً ما يلوّح بورقة انهيار البورصة، كوسيلة لحشد الدعم له.
وسبق أن نشر ترامب تغريدة في فبراير قال فيها: "لو فاز الديموقراطيون في 2016، لتراجعت البورصة بمقدار 10 آلاف نقطة على الأقل الآن".
وفي يناير، عندما أثيرت أنباء عن الاتجاه نحو عزل ترامب على خلفية التحقيقات بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016، قال: "إذا أردتم انهيار البورصة، اعزلوا ترامب".
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