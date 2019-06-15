بريطانيا: إيران مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجمات في مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الجمعة، أن إيران مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجمات على ناقلتي نفط الخميس في خليج عمان.

وقال هانت في بيان، إن "تقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران. وهذه الهجمات الأخيرة استمرار لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار، ويشكل خطراً كبيرا على المنطقة".

واتهم بيان الخارجية البريطانية "الحرس الثوري" الإيراني، بالوقوف خلف الهجوم.

وتابع البيان: "ليس هناك دولة أو أي طرف آخر يمكن أن يكون مسؤولاً عن ذلك في شكل مقنع".

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ودعا هانت إيران إلى "وقف جميع أشكال الأنشطة التي تزعزع الاستقرار"، مشيراً إلى أن بريطانيا تعمل مع دول أخرى لمحاولة إيجاد حلّ دبلوماسي للمواجهة المتصاعدة بين طهران وواشنطن.

وتأتي الحادثة الجديدة، الثانية ضد ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الاستراتيجية، وسط تصاعد مستمر للتوتر بين طهران وواشنطن التي وجهت أصابع الاتهام لإيران بعد تعرّض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات تخريبية في 12 مايو الفائت.

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ونشر الموقع الالكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأميركي مقطع فيديو، قال أنه يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئاً من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.