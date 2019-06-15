النائب العام السوداني يعلن إحالة "عمر البشير" للمحاكمة قريبا يمن شاب نت - متابعات السبت, 15 يونيو, 2019 - 05:36 مساءً قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود يوم السبت إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".



وقال إنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف "في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام".



المصدر: رويترز كلمات مفتاحية :

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