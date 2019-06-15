كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإماراتي: هناك أطراف بالمنطقة لا تريد استقرارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي إن الهجوم الذي استهدف 4 ناقلات نفط في الفجيرة عملية منضبطة تقوم بها دولة، لافتا إلى أنه إلى الآن "لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة بالذات".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإماراتي مع نظيرته البلغارية، إيكاترينا زاهاريفا، حيث قال: "نحن في منطقة صعبة ولكن بها الكثير من الموارد الضرورية للعالم سواء كان غازا أو نفطا ونريد أن تكون تدفقات هذه الموارد آمنة وطبيعية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي وأيضا علينا أن نؤمن شعوبنا واقتصاداتنا".

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وتابع قائلا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "بالنسبة لنا فإن الهجمات التي وقعت على 4 ناقلات نفط داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات فالأدلة التي جمعناها نحن وزملاؤنا من دول أخرى تشير بوضوح إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه والتقنية التي تم استخدامها والتوقيت والمعلومات التي جمعت قبل العملية واختيار الأهداف بدقة بحيث لا يتم غرق أو تسريب نفط من هذه السفن ..هذه القدرات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون ..هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة ..ولكن إلى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة بالذات".

وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة.. وأحب أذكر أن المنطقة التي شهدت تفجيراً منذ أيام أو الشهر الماضي هي منطقة مليئة بالناقلات.. عندما وقع الاعتداء الشهر الماضي كان عدد السفن في تلك المنطقة التي حدث فيها التفجير نحو 184 سفينة بين سفن نفط وشحن وغيرها فهذا تهديد حقيقي للملاحة الدولية.. وعلينا أن نعمل سويا لتجنيب المنطقة التصعيد وإعطاء فرصة لصوت الحكمة".

وأردف الشيخ الإماراتي قائلا: "علينا أن نعمل سويا لنزع هذا الاحتقان وكنا نأمل أن تنجح مساعي رئيس الوزراء الياباني وأن تستمر المحاولات فمعالي وزير خارجية ألمانيا كان متواجد قبل بضعة أيام في المنطقة ونأمل أن نرى إطارا أوسع للتعاون مع إيران ونعتقد أن اتفاق ’الخمسة زائد واحد‘ كان فيه خطآن ..الخطأ الأول عدم مشاركة دول المنطقة في هذا الحوار وحماية هذا الاتفاق والخطأ الثاني عدم احتوائه لمواضيع مثل الصواريخ البالستية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".