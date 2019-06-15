كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزياني يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، الهجوم الإرهابي ضد ناقلتي النفط.
وقال الزياني، أن هجوم بحر عمان تصعيد خطير وخرق لكل الأعراف والقوانين الدولية، ويستدعي من المجتمع الدولي ردا حاسما وصارما.
وقال الزياني، أن هجوم بحر عمان تصعيد خطير وخرق لكل الأعراف والقوانين الدولية، ويستدعي من المجتمع الدولي ردا حاسما وصارما.
وشدد الأمين العام وفقاً لما ورد عن "العربية عاجل" اليوم السبت، على حماية خطوط الملاحة في الخليج مسؤولية دولية.