عاجل.. الزياني يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان

عبد اللطيف بن راشد الزياني،

وقال الزياني، أن هجوم بحر عمان تصعيد خطير وخرق لكل الأعراف والقوانين الدولية، ويستدعي من المجتمع الدولي ردا حاسما وصارما.

وشدد الأمين العام وفقاً لما ورد عن "العربية عاجل" اليوم السبت، على حماية خطوط الملاحة في الخليج مسؤولية دولية.