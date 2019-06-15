استفتاء.. اختيار أحسن لاعب إفريقي في التاريخ ولاعب مغربي وحيد في قائمة 30 لاعبا

أجرت مجلة “فرانس فوتبول” الشهيرة، استفتاءا، شارك فيه 43 خبيرا، من أجل اختيار قائمة لافضل 30 لاعبا في تاريخ كرة القدم الإفريقية.

وقد أجمع هؤلاء “الخبراء” على أن الليبيري، جورج ويا، الذي يرأس حاليا حكومة بلاده، واللاعب الإفريقي الوحيد، الذي توج بالكرة الذهبية، قبل 24 سنة، عندما كان يحمل ألوان فريق ميلان الإيطالي، يعتبر هو افضل لاعب في تاريخ القارة السمراء.

وقد ضمت القائمة مجموعة من اللاعبين الكبار، على غرار دروغبا، كانو، أبيدي بيلي، أوكوشا، رابح ماجر، محمد صلاح، أبوتريكة، وغيرهم من الأسماء الشهيرة.

أما بخصوص اللاعبين المغاربة، فإن هذه اللائحة عرفت تواجد لاعب وحيد، هو نور الدين النيبت، ولم تضم الأسماء المغربية التي توجت بالكرة الدهبية الإفريقية، على غرار مصطفة حجي، أحمد فرس، بادو الزاكي، وغيرهم من الأسماء التي وضعت بصمتها في تاريخ الكرة الإفريقية.