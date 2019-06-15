وفاة شاب عربي غرقًا في عكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيّ اليوم، السبت، شاب عربي غرقًا في إحدى شواطئ مدينة عكّا.

وعلم أن الشاب من المدينة، ويبلغ من العمر 28 عامًا.

وقالت الشرطة الإسرائيليّة في بيان لها إن الشاب غرق في شاطئ غير معلن عنه للسباحة.

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ونقل الشاب لتلقي العلاج في مشفى الجليل، ووصفت حالته بالحرجة قبل أن يُعلن عن وفاته لاحقًا.

وافتتح موسم السباحة في نيسان/ أبريل الماضي، ويشمل حوالي 154 شاطئا مع خدمات إنقاذ، بينها 103 شواطئ على امتداد البحر الأبيض المتوسط، 31 شاطئا على ضفاف بحيرة طبرية، 16 شاطئا في منطقة البحر الميت و14 شاطئا في منطقة البحر الأحمر، جنوبي البلاد.

وأشارت وزارة الداخلية الإسرائيليّة في موقعها على الإنترنت إلى أن معظم حالات الغرق التي وقعت خلال العام المنصرم 2018 بنسبة 90% كانت في شواطئ البلاد التي لم يتواجد بها منقذ مؤهل أو شواطئ منعت السباحة في مياهها أو حوادث غرق وقعت بعد انتهاء الوقت المحدد للسباحة في ذلك اليوم.