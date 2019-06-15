عقبتان تفصلان برشلونة عن ضم نجم بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني يواجه عقبتين في مساعيه للتعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الألمانية، فإن برشلونة في حاجة ماسة للتعاقد مع ظهير أيسر في الصيف الحالي، لا سميا أن جوردي ألبا لا يوجد بديل له داخل أسوار "كامب نو".
وأشارت إلى وجود عدد من المرشحين لدعم هذا المركز من بينهم رافاييل جيريرو، ظهير بوروسيا دورتموند، ولكن يعد النمساوي دافيد ألابا هو الاسم المفضل للبارسا.
وأوضحت أن ما يعوق برشلونة عن إتمام الصفقة معرفة موقف ألابا من مغادرة بايرن ميونخ في الصيف الحالي، بالإضافة إلى أن قيمة التعاقد قد تصل إلى 60 مليون يورو على الأقل.
يذكر أن برشلونة حتى الآن تعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ من أياكس أمستردام، والبرازيلي إيمرسون من أتلتيكو مينيرو.
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