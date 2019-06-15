نائب رئيس "العسكري السوداني": التغيير كان سلسا والبلاد مستقرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، إن التغيير في البلاد كان سلسا، وأن المجلس يستمد قوته من الشعب.



ولفت دقلو، في كلمته أمام مؤتمر شعبي حاشد بالعاصمة الخرطوم، إلى أن المجلس العسكري الانتقالي لا يرفض التفاوض مع القوى المدنية، وكشف أن هناك العديد من المؤامرات التي تحاك ضد السودان.

نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه سيتم "نشر المؤامرات التي حاول البعض تنفيذها من خلف الكواليس".



وأكد دقلو أنه سيتم البدء في تنمية العديد من القطاعات، كما سيتم الإعلان عن 50 ألف فرصة عمل للشباب بعد تشكيل الحكومة المؤقتة.

