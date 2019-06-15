المجلس العسكري: ستتشكل حكومة تكنوقراط من الكفاءات السودانية

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، ستتشكل حكومة تكنوقراط من الكفاءات السودانية، وأن الشعب السوداني سيشارك فيها كمادفع إلى تغيير نظام البشير.
وذكر حميدتي، في مؤتمر صحفي، إن المجلس العسكري لم يرفض التفاوض على عكس بعض الاتهامات.
وتابع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي "هناك من يسعى إلى إشعال الفتنة في السودان"، مضيفاً: "لن يكون هناك فوضى في السودان والتغيير تم بسلاسة وبلا دماء".
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