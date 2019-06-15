المجلس العسكري يتهم بعض الأطراف بمحاولة إحداث فتنة في السودان

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، النعروف باسم حميدتي، إن الشعب السوداني هو من دفع إلى تغيير نظام البشير.
وذكر حميدتي، في مؤتمر صحفي، إن المجلس العسكري لم يرفض التفاوض على عكس بعض الاتهامات.
وتابع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي "هناك من يسعى إلى إشعال الفتنة في السودان".
وأضاف "لن يكون هناك فوضى في السودان والتغيير تم بسلاسة وبلا دماء".
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