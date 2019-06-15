تركي الفيصل: قطر كانت على تواصل مباشر مع القاعدة

كشف رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، علاقة تنظيم الحمدين ببعض التنظيمات الإرهابية، على رأسها القاعدة وطالبان، وكيف مولت دوحة التطرف هذه المجموعات، في معرض بحثها عن دور إقليمي .

وأكد الفيصل أن دوحة التطرف سعت منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده في العام 1995، على خلق تواصل مع كافة المتمردين الذين يؤرقون السلطات الشرعية في كثير من البلدان، لاسيما الإسلاميين منهم.

وأضاف أن عراب الانقلاب القطري سعى للتواصل مع تنظيم القاعدة، وحركة طالبان منذ الغزو الأمريكي لأفغانستان، ثم وطد علاقته بالقاعدة وقدم للتنظيم دعما ماليا واستخباراتيا كبيرا، معللا ذلك بأن قطر كانت تبحث لنفسها عن دور إقليمي ولو حساب استقرار جيرانها.

وتابع أن محطة الجزيرة التي أنشئت بإشراف من حمد بن خليفة وظله حمد بن جاسم، كانت هي البوق التي تنطلق منه الدعاية الإرهابية للقاعدة، ووفر الحمدين لرجال التنظيم دعما ماليا، إضافة لتحول الدوحة لملجأ لاستقبالهم،

من ثم إيجاد أماكن لهم لتحميهم من المطاردات الأمنية المحلية والدولية.

وأشار إلى أن دوحة التطرف حاولت ابتزاز جيرانها عبر المتمردين الذين تدعمهم، ففي البحرين كانت من أكبر الداعمين للنشاط المعادي لحكومة المنامة، وفي سوريا دعمت النصرة، ورعت الحوثيين في اليمن حتى قبل اندلاع الأحداث، وظهر ذلك في وساطتها بينهم وبين علي عبدالله صالح.

ومضى الأمير تركي الفيصل في حديثه خلال الحلقة الثالثة من برنامج "الذاكرة السياسية" الذي يبث على العربية مساء الجمعة، قائلا إن الاتصالات التي كانت تجري بين قطر والقاعدة، وبين الأخيرة وإيران.

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وذكر أن إيران وقطر على علاقة وطيدة بالقاعدة وتنظيمات أخرى متشددة وجماعات مناوئة لحكومات بلدانها، لاستهداف السعودية ودول أخرى.

وكشف أن زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن طلب من أنصاره عدم استهداف إيران بعدما لجأ جزء من عائلته إليها.

إلى ذلك، أكد أنه حصل توافق بين إيران و"القاعدة" لاستهداف المملكة العربية السعودية. كما لفت إلى أن الدعم الإيراني لـ "القاعدة" حصل بعد الغزو الأميركي لأفغانستان في العام 2001

وقال إن قطر على تواصل مع فئات مناهضة لدول عربية وتدعمها كالنشطاء المناوئين لحكومة البحرين :"كنا نرصد اتصالات بين قطر ومنظّمات مناوئة للبحرين واليمن ودول في شمال إفريقيا".

أما عن الدور الإيراني في عدد من البلدان العربية، لاسيما سوريا والعراق، فقال: "استغلّت إيران الثورة في سوريا لتدخل إليها بذريعة مناصرة رأس النظام السوري بشار الأسد".

وتابع قائلاً: "كما استغلّت إيران الغزو الأميركي للعراق لتوسّع نفوذها في هذا البلد".

إلى ذلك، كشف أنه تلقى إنذاراً من وزير الخارجية الإيراني عقب حضوره مؤتمراً للمعارضة الإيرانية في فرنسا، وختم مؤكداً أن السعودية لم تتدخل يوماً في شؤون أي دولة أخرى.