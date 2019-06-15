شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا: مقتل 8 شرطيين بانفجار لغم قرب حدود الصومال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (نيروبي)أعلنت مصادر في الشرطة الكينية أن ثمانية من عناصرها قتلوا صباح اليوم (السبت) بانفجار لغم في محافظة واجير على الحدود مع الصومال.
وقال قائد الشرطة الكينية والمفتش العام هيلاري موتوكامباي في بيان «هذا الصباح نحو الساعة 10:50، أصيبت سيارة على متنها 11 شرطيا بعبوة ناسفة» من دون توضيح مصيرهم. لكن أحد ضباط الشرطة الإقليمية قال لـ«فرانس برس» طالبا عدم الكشف عن هويته «فقدنا ثمانية من رجال الشرطة في هذا الهجوم».
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