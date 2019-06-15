شكرا لقرائتكم بعد استهداف ناقلات النفط.. أمير قطر لروحاني: سنعزز التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بينما تتواصل الإدانات الدولية ضد الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان، ونشر الولايات المتحدة فيديو يؤكد تورط الحرس الثوري الإيراني في الهجوم، التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، الرئيس الإيراني حسن روحاني، على هامش قمة منظمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا "سيكا" في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وذكر موقع الرئاسة الإيرانية أن روحاني وأمير قطر، بحثا خلال الاجتماع "العلاقات الثنائية والتشاور والتعاون من أجل تقليل النزاعات وحل المشكلات الإقليمية".

وأضاف التقرير أن الرئيس الإيراني أكد أن "توطيد العلاقات مع الدول الجارة والصديقة لا سيما قطر، من الأولويات والأسس الثابتة للسياسة الخارجية الإيرانية".

ووصف روحاني العلاقات بين إيران وقطر بأنها أخوية وقائمة على الصداقة، وهي تصب في مصلحة دول المنطقة. وقال إنه توجد طاقات وفيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين أكثر فأكثر، مؤكدا ضرورة توظيف هذه الطاقات في سياق مصالح شعبي البلدين".

من جانبه، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اعتقاد قطر بضرورة تسوية جميع الخلافات العالقة بالمنطقة عبر انتهاج الحوار، وتعزيز التعاون الجماعي، ومتابعة الحلول السياسية، بحسب التقرير.

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وأكد أمير قطر "استعداد الدوحة لتعزيز علاقاتها مع طهران في جميع المجالات".

وتعرّضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية، الخميس، في بحر عمان لهجومين، ما أدى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في المنطقة التي تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعرضت ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النرويجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

هذا وأعلنت شركة بوسكاليس الهولندية أنها اختيرت لإنقاذ ناقلتين استهدفتا في هجومين مشتبه بهما في خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقالت شركة رويال بوسكاليس وستمينستر، الجمعة، إن شركات التأمين على الشاحنتين، وهما فرونت ألتاير وكوكاكا كورجيوس، قد اختارتا شركته الفرعية "سميت سالفيج" لإنقاذ كلتا السفينتين وشحنتيهما.