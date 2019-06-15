ترند الموجز| هدية من لاعبي المنتخب للسيسي.. ومرتضى يهاجم صلاح..وموقف إنساني لنجم ليفربول..والكشف عن صاحبة الصورة التي حيرت الفيس بوك.. ومعلومات لا تعرفها عن العالمي المصري هاني عازر

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بعد زيارته للمعسكر.. تعرف على هدية لاعبي المنتخب للرئيس السيسي، وبعد منحه وسام الاستحقاق بألمانيا.. معلومات لا تعرفها عن أمنحوتب الفراعنة ’’هاني عازر‘‘ الذي أستعان به السيسي، وموقف إنساني لصلاح مع سيدة يكشف سر خروجه من الملعب قبل نهاية مباراة تنزانيا، ومؤتمر ناري لمرتضى منصور.. يهاجم محمد صلاح.. ويكشف حقيقة التفاوض مع نجم المصري.. ويرد على المطالبين بعودة جروس.. ويزف بشرى سارة، وبعد انتشارها بالسوشيال ميديا.. تعرف على ’’روان‘‘ صاحبة أجمل صورة في مرحلة الطفولة.. وكيف أصبحت ملامحها الآن.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

بعد زيارته للمعسكر.. تعرف على هدية لاعبي المنتخب للرئيس السيسي (صور)

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح السبت، معسكرالمنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته بإستاد الدفاع الجوي، للشد من أزرهم قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التقى بأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر انطلاقًا من شهر يونيو الجاري، حيث أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكدًا ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالبًا جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

كما شدد الرئيس على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريًا.

وأضاف راضي أن اللاعبين توجهوا خلال اللقاء بالشكر والتقدير للرئيس لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية، معاهدين الرئيس على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين.

هدية من لاعبي المنتخب للسيسي

كما أهدى لاعبو الفراعنة، قميص المنتخب بتوقيعاتهم إلى الرئيس السيسى، تقديرا منهم على دعمه لهم.

وأوضح بسام راضي أن الرئيس قام كذلك بجولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات بإستاد الدفاع الجوي للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها بالإستاد لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه لأن تكون البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل، وكرة القدم بشكلٍ خاص، بفضل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى".

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بعد منحه وسام الاستحقاق بألمانيا.. معلومات لا تعرفها عن أمنحوتب الفراعنة ’’هاني عازر‘‘ الذي أستعان به السيسي

منحت ألمانيا، الجمعة، الدكتور المهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، ورئيس شرفي مؤسسة مصر تستطيع، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، تقديرًا لإنجازاته.

وتقلد عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الدولة الألمانية، وقد قام عمدة مدينة دورتموند بتسليمه الوسام.

وشاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل تكريم العالم المصري.

جاء التكريم بحضور عدد من أبرز المسئولين المصريين والألمان؛ حيث أناب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية "د. فالتر شتاين ماير"، المحافظ الأول لمدينة دورتموند "أولريش سيراو" لتسليم الدكتور هانى عازر وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد ان استعرض فى كلمته مسيرة عازر منذ تخرجه فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس وكذلك مسيرته المهنية الناجحة فى ألمانيا وبخاصة إسهاماته فى العديد من المشروعات الهندسية الكبرى بألمانيا، كما ضم الحضور أيضًا الأنبا ميخائيل أسقف الكنيسة القبطية، بالإضافة إلى نخبة من كبار الشخصيات السياسية، وأعضاء البرلمان، والشخصيات العامة.

من هو هاني عازر

-هاني عازر أو أمنحوتب الفراعنة كما أطلق عليه، ولد سنة 1948 في طنطا بمصر، وهو مهندس مصري ألماني أشرف على بناء محطة قطارات برلين Berlin Hauptbahnhof.

-ذهب للقاهرة لدراسة الثانوية والجامعة، سنه 1973، حصل على مجموع 87.5% في الثانوية العامة، تأثر الشاب المصري الأصيل كثيرا بشخصية البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية "الراحل" حينما كان أسقفاً وقتها حيث أنه هو الذى أقنعه بدخول كلية الهندسة بجامعة عين شمس، لأنها قريبة من إقامة "عازر" بحدائق القبة، وحتى لا يرهق في وسائل المواصلات.

-بعد تخرجه من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، سافر عازر إلى ألمانيا ليدرس الهندسة المدنية في بوخوم، وكان يبيع الجرائد في الساعة 4 صباحا، كي ينفق على دراسته كما كان يعمل جرسونا أيضا.

-بعد تخرجه عمل عازر بالهندسة في ألمانيا وأصبح أحد أهم مهندسي الإنشاءات في برلين، حيث قام بتشييد نفق مترو "دورتموند" قبل ذلك عام 1979، ووصل به الأمر إلى أن اختير ضمن أشهر 50 شخصية في ألمانيا -بعدما شيّد محطة سكك حديد برلين عام 2006- التي حصلت آنذاك على جائزة "محطة العام"، كما شارك في عشرات المشروعات بألمانيا وارتبط اسمه بعشرات الأنفاق والمشروعات حول العالم حتى أصبح أحد أشهر خبراء الأنفاق.

-كرمته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم 26 مايو 2006 في افتتاح محطة برلين للقطارات لمجهوده وخدمة الدولة الألمانية بوسام الجمهورية الألمانية، بعدها كرم في مصر من قبل الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك يوم 1 أكتوبر 2006.

-أمضى المهندس المصري العبقري قرابة 40 عاما في ألمانيا، ولم تتغير طباعه، فهو يفتخر في أي مكان وزمان بكونه مصريا، حتى لقبه الألمان بـ "أمنحوتب" لافتخاره بكونه حفيد الفراعنة، بالإضافة إلى فخره بما بذله من مجهود حتى وصل لما فيه الآن، حيث قال "وصلت إلى ألمانيا حاملا القليل من المال الذى لا يكفى لتعلم الهندسة، فكرت مليا ماذا أفعل، هل أتبع نفسى المترفعة أم أتجه للعمل، بدأت من الصفر وبعت جرائد كى أنفق على نفسى، ووصلت إلى ما أنا فيه الآن".

-أصبح عازر يتواجد بمصر بشكل مستمر خلال العامين الماضيين منذ اختياره عضوا بمجلس علماء مصر، وكلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة ما يجرى على أرض مصر من مشروعات وعلى رأسها المشروع القومي للطرق، بالإضافة إلى وضع أسس أنفاق قناة السويس الجديدة وتطوير شبكة سكك حديد مصر بشكل عام.

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موقف إنساني لصلاح مع سيدة يكشف سر خروجه من الملعب قبل نهاية مباراة تنزانيا

في لفتة إنسانية، استجاب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لطلب سيدة مصرية، بمساعدتها في علاج ابنتها المريضة، خلال مباراة تنزانيا الودية، الخميس الماضي.

وكانت سيدة تحمل ابنتها المريضة بمرض صعب، قد حضرت المباراة، وطلبت المساعدة من أحد أفراد أمن الملعب، للتواصل مع صلاح من أجل الوقوف بجانبها، وهو ما فعله الأمن، حيث أبلغ لاعب الريدز طلب السيدة.

بعد ذلك خرج صلاح من الملعب قبل نهاية المباراة بربع ساعة، وطلب من الأمن السماح للسيدة بالدخول من الحاجز الحديدي، لتقديم المساعدة لها.

وروى شاهد عيان الواقعة في منشور متداول على الفيس بوك، وقال: "وأنا داخل استاد برج العرب الست دي كانت بتترجي أمن المقصوره انها تدخل تقعد في أول مدرج في المقصورة علشان تشوف صلاح.. فضولي جابني إني اعرف ليه إصرار ها علي الطلب ده".

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وتابع: "الست بنتها عندها حاله مرضية صعبة وفضلت وقفه طول الماتش علي رجلها شايله بنتها علي أمل أنها تعرف توصل لصلاح وتطلب منه المساعدة .. المهم إنها بكل أدب طلبت من أحد المنظمين للماتش ( الراجل اللي كان لابس بدله وبيتكلم مع صلاح في الفيديو) في الملعب إنه ياخذ ورقه منها ويوصلها لصلاح والراجل بكل أدب وأخلاق قرر يساعدها ويوصل الورقه دي الاعب وبمجرد الورقه ما وصلت نجم ليفربول بص بضهره للست وهو قاعد علي دكه البدلاء وابتسم لها ابتسامة أنا لن أنساها في حياتي وكأنه بيقولها اطمني وفي اللحظة دي الست فعلا اتطمنت وقعدت في المدرج وفرحة لا تتخيلوها انا شوفتها بعيني علي وشها".

وأكمل: "الأهم من كل ده اللي اتفرج علي الماتش هيلاحظ إن صلاح طلع برا الملعب قبل نهايه الماتش بربع ساعه وبمجرد خروجه طلب من الأمن انهم يدخلو الست ببنتها من باب الحديد الخاص بمدرج المقصوره علشان يساعدها حسب طلبها له ومترددش ولو للحظه أنه يخليها تمشي وهي مكسوره الخاطر".

وأضاف: "أكتر حاجه لفتت نظري أن الست دي دون عن باقي لعيبه المنتخب كلهم طلبت مساعدة صلاح بالإسم مع كامل احترامي لباقي اللاعيبة طبعا وكأنها كانت واثقة أنه مش هيردها غير مجبورة الخاطر.. وده أكدلي أن اللي باقي للانسان هو سمعته وسيرته الطيبة اللي سبقاه وسط كل الناس".

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مؤتمر ناري لمرتضى منصور.. يهاجم محمد صلاح.. ويكشف حقيقة التفاوض مع نجم المصري.. ويرد على المطالبين بعودة جروس.. ويزف بشرى سارة

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه سيتم إجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة على مقاعد ثلاثة أعضاء وأمين صندوق بالمجلس، أيام 18, 19, 20 من شهر يوليو القادم.

بشرة سارة

وزف رئيس الزمالك في مؤتمر صحفي عقده، السبت، بمقر النادي، البشرى لعشاق ومحبي القلعة البيضاء بشأن القناة الجديدة للنادي والاستاد والفرع الجديد للقلعة البيضاء.

وأوضح منصور أنه تم الاتفاق مع مسئولي إعلام المصريين بشأن تدشين قناة الزمالك الجديدة وتم الاتفاق على كافة التفاصيل والاستوديو المخصص للقناة وغيرها .

وأضاف: “بشأن الفرع الجديد للنادي والاستاد فقد بدأ العمل فيهما وسيتم الكشف عن آخر التطورات الفترة القادمة” .

وشدد رئيس الزمالك على أن أسعار العضوية بالنادي سيتم تحديد قيمة جديدة لها الفترة القادمة وقرر مجلس الإدارة منح مهلة حتى الخميس القادم بالأسعار القديمة.

حقيقة التفاوض مع عيسى

من ناحية أخرى، نفى منصور ما تردد عن دخول الزمالك في مفاوضات مع إسلام عيسى لاعب النادي المصري.

وشدد رئيس الزمالك على أن الفريق يمتلك لاعبين على أفضل مستوى، من المعارين و من الموجودين داخل الفريق في نفس مركزه، وهو لاعب موهوب ولكننا لم نفاوضه.

وأضاف منصور أن خالد جلال المدير الفني الجديد لم يقدم تقريره الخاص بشأن الراحلين أو الصفقات الجديدة حتى الآن، مطالبا الجميع بالهدوء والحفاظ على استقرار الفريق ومديره الفني خالد جلال الذي نجح من قبل في الفوز على الأهلي وأحرز بطولة كأس مصر.

رد ناري على المطالبين بعودة جروس

وفي سياق متصل، رد مرتضى على المطالبين بعودة جروس المدير الفني السابق للفريق الأبيض، قائلا: "من يريد التجديد لجروس يدفع 50 مليون جنيه للتعاقد معه مجددًا، وأشكر تركي آل الشيخ الذي سدد قيمة التعاقد مع المدرب".

مرتضى ينتقد صلاح

من ناحية أخرى قال رئيس الزمالك إنه يتمنى فوز المنتخب ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الفترة القادمة والتتويج بكأس البطولة.

وأوضح أنه يتمنى تتويج المنتخب باللقب القاري لكنه غير متفائل، خاصة في ظل غياب العدل بين لاعبي الفراعنة.

وأضاف أن محمد صلاح، لاعب ليفربول حصل على إجازة أطول من لاعبي المنتخب، وتواجد في الجونة في الوقت الذي تواجد فيه جميع اللاعبين في المعسكر.

وأكد أنه يحب صلاح لكنه يخشى عليه من الغرور، كما أنه تعامل بطريقة سيئة مع أهل بلده يوم العيد.

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بعد انتشارها بالسوشيال ميديا.. تعرف على ’’روان‘‘ صاحبة أجمل صورة في مرحلة الطفولة.. وكيف أصبحت ملامحها الآن (صور)

أثارت صورة متداولة لفتاة وهي في مرحلة الطفولة، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بسبب ملامحها الهادئة والجميلة، الأمر الذي دفع الكثيرون لمحاولة الوصول لصاحبة الصورة، وكيف أصبح شكها الآن.

انتشرت صورة الطفلة بشكل واسع على السوشيال ميديا، وكانت أغلب التعليقات كوميدية، حيث قارن البعض صورته وهو صغير بصورتها.

وبالبحث تبين أن الصورة تعود إلى فتاة تدعى روان أكرم، 20 عاما، وقامت بنشر صورتها في مرحلة الطفولة على حسابها بتويتر.

روان من مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وتدرس في كلية الحقوق قسم اللغة الانجليزية، ولم تختلف ملامحها في الوقت الحالي عن مرحلة الطفولة، حيث ظلت تتمتع بالجمال الهادئ.

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