صور صادمة تفجر فضيحة مدوية لـ الدوحة.. تميم يعذب أسرة حفيد مؤسس قطر

سمر صالح

نشر موقع جامعة هارفارد الأمريكية اليوم، السبت، مجموعة من الصور التي تكشف قصة معاناة امرأة فى قطر تروي تفاصيل اختطاف زوجها وعذاب عائلتها.

وقالت سارة سوربون، الباحثة فى جامعة هارفارد الأمريكية، إن أسماء آريان عندما أصبحت زوجة الشيخ طلال، وهو ابن الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، أحد الآباء المؤسسين لدولة قطر، عانت من حياة مريرة عام 2007.

وأوضحت سوربون أن النظام القطري قاسٍ جدا مع الشيخ طلال وأسرته، حيث تآمر الشيخ حمد بن خليفة، أمير قطر السابق، ومن بعده نجله أمير قطر الحالي الشيخ تميم، ضده.

وأضافت أنه تم إلقاء الشيخ طلال فى...