أغلق الهاتف فى وجهه.. تفاصيل شجار أردوغان وأوغلو

سمر صالح
قالت صحيفة "الجمهورية" التركية اليوم، السبت، إن رئيس الوزراء التركي السابق داود أغلو، الذي يستعد لتشكيل حزب جديد، أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليهنئه بحلول العيد، ولكن سرعان ما تحول هذا الاتصال إلى شجار وأغلق الهاتف على الفور.
ونقلت الصحيفة التركية عن مصادر وصفتها بالموثوقة قولها "إنه بعد أن هنأ داود أوغلو، أردوغان بحلول العيد، سأله أردوغان "لماذا لم تأتِ إلى إسطنبول؟"، فرد قائلًا "هل أذهب إلى إسطنبول من أجل السيد بن علي؟"، فغضب أردوغان من هذا الجواب، وقال "ستعمل لصالح حزب العدالة والتنمية وليس من أجل السيد...
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