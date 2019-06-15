جنبلاط: هل هو مؤتمر للبلديات أم مؤتمر العنصرية والأحقاد الدفينة للحزب الحاكم؟

سأل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، "هل هو مؤتمر للبلديات للتحدّث عن الإنماء المتوازن و​أزمة النفايات​ القادمة مجدّدًا، أم هو مؤتمر ​العنصرية​ والأحقاد الدفينة والشتائم للحزب الحاكم؟".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا لا نلومهم فهذه فلسفتهم، لكن ما هو موقف الشريك في التسوية وفي الحكم؟".

وكان قد أكّد وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل، في كلمة له خلال مؤتمر البلديات الثالث بعنوان "وطنكم بحاجة لعودتكم، أزمة ​النزوح​ ودور البلديات في حلها"، الّذي نظّمه "​التيار الوطني الحر​"، أنّ "عودة السوريين إلى وطنهم هو حق من حقوقهم ولا يحتاج إلى قرار دولي ولا يقارن ب​اللجوء الفلسطيني​، بخاصة أنّ هناك من يحتلّ أرضهم ويمنعهم من الرجوع".

وشدّد على أنّ "هناك مستفيدين لبنانيين من حالة ​النزوح​، وهناك ​منظومة​ إعلاميّة ماليّة سياسيّة متكاملة تشجّع السوريين، وهدفها منع عودة النازحين".