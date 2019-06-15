سأل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، "هل هو مؤتمر للبلديات للتحدّث عن الإنماء المتوازن وأزمة النفايات القادمة مجدّدًا، أم هو مؤتمر العنصرية والأحقاد الدفينة والشتائم للحزب الحاكم؟".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا لا نلومهم فهذه فلسفتهم، لكن ما هو موقف الشريك في التسوية وفي الحكم؟".
وكان قد أكّد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في كلمة له خلال مؤتمر البلديات الثالث بعنوان "وطنكم بحاجة لعودتكم، أزمة النزوح ودور البلديات في حلها"، الّذي نظّمه "التيار الوطني الحر"، أنّ "عودة السوريين إلى وطنهم هو حق من حقوقهم ولا يحتاج إلى قرار دولي ولا يقارن باللجوء الفلسطيني، بخاصة أنّ هناك من يحتلّ أرضهم ويمنعهم من الرجوع".
وشدّد على أنّ "هناك مستفيدين لبنانيين من حالة النزوح، وهناك منظومة إعلاميّة ماليّة سياسيّة متكاملة تشجّع السوريين، وهدفها منع عودة النازحين".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: هل هو مؤتمر للبلديات أم مؤتمر العنصرية والأحقاد الدفينة للحزب الحاكم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.