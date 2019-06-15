نشر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نعمة افرام​، على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لأعمال التزفيت في العاصمة ​بيروت​، وأرفقها بالتعليق الآتي: "طرقات ببيروت يمكن عم تتزفّت تنفيعة وطرقاتنا ب​كسروان​ كارثة وترقيعة".

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كانت هذه تفاصيل خبر افرام: "طرقات ببيروت يمكن عم تتزفت تنفيعة وبكسروان كارثة وترقيعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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